Wine Masterclass dedicata alla scoperta del Pinot Nero nel Casentino

Da lanazione.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 3maggio 2026 – Venerdì 8 maggio 2026, il Lions Club Arezzo Chimera e il Leo Club Arezzo hanno organizzato una speciale . L'evento si terrà presso il locale Fracassi Walter in Località Quarata, 258E1 (Arezzo). L’iniziativa vede la generosa collaborazione di diverse realtà vitivinicole del territorio e gode del patrocinio di AIS Toscana - delegazione di Arezzo. A partire dalle ore 21:00, i partecipanti saranno accompagnati da sommelier ufficiali AIS che relazioneranno e guideranno la degustazione di 6 vini attentamente selezionati. La quota di partecipazione è fissata a 30 euro a persona.🔗 Leggi su Lanazione.it

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