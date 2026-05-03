Arezzo, 3maggio 2026 – Venerdì 8 maggio 2026, il Lions Club Arezzo Chimera e il Leo Club Arezzo hanno organizzato una speciale . L'evento si terrà presso il locale Fracassi Walter in Località Quarata, 258E1 (Arezzo). L’iniziativa vede la generosa collaborazione di diverse realtà vitivinicole del territorio e gode del patrocinio di AIS Toscana - delegazione di Arezzo. A partire dalle ore 21:00, i partecipanti saranno accompagnati da sommelier ufficiali AIS che relazioneranno e guideranno la degustazione di 6 vini attentamente selezionati. La quota di partecipazione è fissata a 30 euro a persona.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Wine Masterclass" dedicata alla scoperta del Pinot Nero nel Casentino

Notizie correlate

Leggi anche: Una Pasquetta alla scoperta dei musei del Casentino

Calici d’Alto Adige. Tornano le giornate del Pinot NeroDal 15 al 18 maggio, i borghi di Egna e Montagna – in Alto Adige – tornano a essere il cuore pulsante di una delle eccellenze enologiche più...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Vesuvio Wine Day 2026: il gusto autentico del vulcano a Napoli; La Slow Wine Coalition al Mevania Wine Festival 2026; Only Wine 2026: al via la tredicesima edizione tra degustazioni, masterclass e novità dal mondo del vino.; Taglio del nastro a Only Wine 2026: degustazioni, masterclass ed eccellenze internazionali.

Wine Masterclass dedicata alla scoperta del Pinot Nero nel CasentinoVenerdì 8 maggio 2026, il Lions Club Arezzo Chimera e il Leo Club Arezzo hanno organizzato una speciale serata ... lanazione.it

Raccolta fondi per l'ostetricia e la ginecologia dell'ospedale di ArezzoVenerdì 8 maggio 2026, il Lions Club Arezzo Chimera e il Leo Club Arezzo hanno organizzato una speciale Wine Masterclass dedicata alla scoperta del Pinot Nero nel Casentino. L'evento si terrà presso ... arezzonotizie.it

Intervista di Sky Italia in occasione della Masterclass “Micro Mega Wines” che abbiamo tenuto nel corso del Vinitaly insieme alle Cantine Galavera, un’occasione per presentare il Revelation Cagnulari “Rev Coros 2023” , un vino che rappresenta al meglio il ca facebook

During Vinitaly 2026, @PasquaWinery took part in two masterclasses featuring one of the latest projects from the winery: Sangue d’Oro, a Passito wine from Pantelleria. Monday, April 13 saw the masterclass “Passiti a confronto: Sangue d’Oro e le interpretazio x.com