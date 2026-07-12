Massimo Ciccozzi, noto scienziato, ha ricevuto il secondo Microfono d’Oro. Durante la cerimonia, ha parlato della sua passione per la radio, della sua città e della scienza. Ha anche condiviso il suo amore per la squadra di calcio locale. La premiazione si è svolta in un evento pubblico, con molti presenti che hanno ascoltato le sue parole.

Non solo uno scienziato, ma una voce autorevole che trova il tempo per raccontare alla radio la sua città del cuore, la scienza e la passione giallorossa. Alla 16ª edizione del Microfono d’Oro, in Campidoglio, c’era anche l’epidemiologo Massimo Ciccozzi con Radio Roma Sound 90 FM, premiati in due categorie: “Redazione che racconta Roma” e “Intrattenimento domenicale”. Un doppio riconoscimento che celebra il lavoro quotidiano di chi vive e racconta l’Urbe con passione, professionalità e spirito di servizio assegnato a una squadra che ogni settimana accompagna gli ascoltatori con entusiasmo e qualità: Romina Caprera, Alessio Briguglio, Lorenzo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Massimo Ciccozzi e il secondo Microfono d’Oro

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