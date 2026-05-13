Yildiz lancia la sfida al Napoli per il secondo posto | L’obiettivo è fare il massimo e il massimo è la Champions

Il proprietario di una squadra di calcio ha dichiarato che l’obiettivo è portare la squadra il più in alto possibile, con l’ambizione di qualificarsi alla Champions League. La stessa società si è posta come obiettivo principale il secondo posto in classifica, sfidando direttamente il Napoli, che sta affrontando le conseguenze di una sconfitta casalinga contro il Bologna. La stagione prosegue con la volontà di migliorare la posizione in campionato e di competere ai massimi livelli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui