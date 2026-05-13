Yildiz lancia la sfida al Napoli per il secondo posto | L’obiettivo è fare il massimo e il massimo è la Champions
Il proprietario di una squadra di calcio ha dichiarato che l’obiettivo è portare la squadra il più in alto possibile, con l’ambizione di qualificarsi alla Champions League. La stessa società si è posta come obiettivo principale il secondo posto in classifica, sfidando direttamente il Napoli, che sta affrontando le conseguenze di una sconfitta casalinga contro il Bologna. La stagione prosegue con la volontà di migliorare la posizione in campionato e di competere ai massimi livelli.
Yildiz lancia la Juventus all’inseguimento del Napoli proprio nelle ore in cui gli azzurri stanno digerendo la sconfitta interna con il Bologna che ha rinviato la qualificazione Champions. Il turco classe 2005, oggi numero 10 di Madama, ha parlato all’evento Meet & Greet organizzato all’Allianz Stadium per la presentazione della maglia 202627 della Juventus, ed è stato netto: l’obiettivo è il secondo posto. Tradotto: il sorpasso sul Napoli a due giornate dalla fine. I bianconeri sono a -2 in classifica dagli azzurri di Conte. Domenica 17 maggio si gioca: Pisa-Napoli alle 12:30 in contemporanea con Juventus-Fiorentina e con il derby di Roma — è il Mezzogiorno di Champions deciso dalla Lega Serie A per la regolarità del campionato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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