Massimo Righi e Sonia Candi a Volley Night | il momento d’oro della pallavolo italiana

Notizia in breve

Durante una puntata di Volley Night, sono stati intervistati Sonia Candi e Massimo Righi, due figure di rilievo nel panorama della pallavolo italiana. La trasmissione ha dedicato spazio alle loro carriere e alle esperienze nel settore. Non sono stati annunciati eventi o risultati specifici, ma si è trattato di un approfondimento sui protagonisti e il loro ruolo nel volley nazionale. La puntata ha evidenziato il momento di successo della pallavolo nel paese.