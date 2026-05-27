Massimo Righi e Sonia Candi a Volley Night | il momento d’oro della pallavolo italiana

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una puntata di Volley Night, sono stati intervistati Sonia Candi e Massimo Righi, due figure di rilievo nel panorama della pallavolo italiana. La trasmissione ha dedicato spazio alle loro carriere e alle esperienze nel settore. Non sono stati annunciati eventi o risultati specifici, ma si è trattato di un approfondimento sui protagonisti e il loro ruolo nel volley nazionale. La puntata ha evidenziato il momento di successo della pallavolo nel paese.

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Nuova imperdibile puntata di Volley Night con due grandi protagonisti della pallavolo italiana: Sonia Candi e Massimo Righi. In studio i talent Laura Partenio e Paolo Cozzi insieme ai conduttori Simona Bastiani, Enrico Spada e Luciano de Gregorio per analizzare presente e futuro del volley italiano. Ospite della puntata sarà Sonia Candi, centrale della Megabox Ondulati Vallefoglia e uno dei volti più rappresentativi della Serie A1 femminile. Reduce da una stagione storica culminata con il primo successo europeo del club marchigiano, Sonia racconterà il percorso della squadra, la crescita personale e le ambizioni future dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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