Durante una lezione, un insegnante ha interrotto la sua esposizione per un attacco di emozione, piangendo davanti agli studenti. La scena si è svolta in modo improvviso, con l’insegnante che ha smesso di parlare e si è commosso, lasciando i presenti senza parole. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma testimoni riferiscono che il gesto ha coinvolto anche alcuni studenti, che hanno assistito in silenzio.

Dopo la telecronaca del Palio di luglio di Franco Masoni viene naturale pensare a quale forza abbia in noi la nostalgia. Si perché, oltre l’immediata cifra della commozione di chi si apre senza pudore ai sentimenti, Franco impersonifica oggi alla perfezione quel sentimento che ci dà il brivido della nostra imperfezione. La sua interrotta cronaca è una lezione "a cuore aperto" di come si interpreta un fatto di cronaca che va ben oltre le immagini. Ed è una lezione commossa per tutti: i giovani guardano al futuro come i vecchi al passato. I primi con speranza, i secondi con nostalgia. Se lo ascolti con attenzione sembra volerti dire: "Vieni che ti faccio vedere come si crea una tempesta passando la mano sopra antiche fotografie impolverate!". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Masoni, cronaca interrotta. Lezione a ’cuore aperto’

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