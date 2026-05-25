La stagione teatrale “Spiriti solitari” sta per concludersi con lo spettacolo dedicato a Francesco Guccini. Masoni e Bartelloni sono i protagonisti che racconteranno la vita e le opere del cantautore. L’evento si terrà in una data ancora da definire. La rappresentazione si inserisce nell’ultimo appuntamento della rassegna, che ha visto altri artisti e performer coinvolti nelle settimane precedenti. La serata si svolgerà in un teatro della città.

Pisa, 25 maggio 2026 – Toccherà a Francesco Guccini l’onore di chiudere la stagione inverno-primaverile di “Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati”, la rassegna che Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni hanno inaugurato nel 2019 e che quest’anno hanno rinnovato, dedicando i loro incontri ad album storici del cantautorato italiano. Non si è trattato, tuttavia, di una scelta casuale; i due hanno infatti deciso di riservare i loro approfondimenti a dischi che nel corso del 2026 festeggiano compleanni importanti. E così, dopo i 45 anni del “La vode del Padrone” di Battiato, i 30 di “Anime salve” di De André e i 40 di “Don Giovanni” di Battisti, ecco il tributo per i 50 anni di “Via Paolo Fabbri, 43”, opera centrale nella carriera del ‘Maestrone’ emiliano, uscita proprio nel 1976. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Spiriti solitari” si avvia alla conclusione: Masoni e Bartelloni raccontano Guccini

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