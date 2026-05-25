Spiriti solitari si avvia alla conclusione | Masoni e Bartelloni raccontano Guccini

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La stagione teatrale “Spiriti solitari” sta per concludersi con lo spettacolo dedicato a Francesco Guccini. Masoni e Bartelloni sono i protagonisti che racconteranno la vita e le opere del cantautore. L’evento si terrà in una data ancora da definire. La rappresentazione si inserisce nell’ultimo appuntamento della rassegna, che ha visto altri artisti e performer coinvolti nelle settimane precedenti. La serata si svolgerà in un teatro della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pisa, 25 maggio 2026 – Toccherà a Francesco Guccini l’onore di chiudere la stagione inverno-primaverile di “Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati”, la rassegna che Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni hanno inaugurato nel 2019 e che quest’anno hanno rinnovato, dedicando i loro incontri ad album storici del cantautorato italiano. Non si è trattato, tuttavia, di una scelta casuale; i due hanno infatti deciso di riservare i loro approfondimenti a dischi che nel corso del 2026 festeggiano compleanni importanti. E così, dopo i 45 anni del “La vode del Padrone” di Battiato, i 30 di “Anime salve” di De André e i 40 di “Don Giovanni” di Battisti, ecco il tributo per i 50 anni di “Via Paolo Fabbri, 43”, opera centrale nella carriera del ‘Maestrone’ emiliano, uscita proprio nel 1976. 🔗 Leggi su Lanazione.it

spiriti solitari si avvia alla conclusione masoni e bartelloni raccontano guccini
© Lanazione.it - “Spiriti solitari” si avvia alla conclusione: Masoni e Bartelloni raccontano Guccini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nuovo appuntamento con “Spiriti solitari”: Bartelloni e Masoni celebrano De AndréA Pisa, il 17 marzo 2026, Bartelloni e Masoni hanno preso parte a un nuovo incontro di “Spiriti solitari” dedicato a De André.

Il duo Masoni-Bartelloni e il Don Giovanni di BattistiIl duo Masoni-Bartelloni e il Don Giovanni di Battisti sono protagonisti di un evento musicale a Pisa, avvenuto il 15 aprile 2026.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web