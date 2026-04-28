Piazzola Sicura la sicurezza diventa una lezione a cielo aperto per gli studenti

Studenti e insegnanti hanno avuto l'opportunità di scoprire come funziona la sicurezza stradale direttamente sul campo, tra mezzi e attrezzature, in un evento all'aperto. La giornata ha visto dimostrazioni pratiche e incontri con operatori, offrendo un’esperienza diretta e coinvolgente. L’iniziativa si è svolta in un’area aperta, lontano dall’aula, per rendere più concreta la conoscenza delle norme e delle pratiche di sicurezza.