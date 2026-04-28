Piazzola Sicura la sicurezza diventa una lezione a cielo aperto per gli studenti
Studenti e insegnanti hanno avuto l'opportunità di scoprire come funziona la sicurezza stradale direttamente sul campo, tra mezzi e attrezzature, in un evento all'aperto. La giornata ha visto dimostrazioni pratiche e incontri con operatori, offrendo un’esperienza diretta e coinvolgente. L’iniziativa si è svolta in un’area aperta, lontano dall’aula, per rendere più concreta la conoscenza delle norme e delle pratiche di sicurezza.
La sicurezza raccontata non sui banchi, ma in piazza, tra mezzi operativi, divise, attrezzature e domande curiose. Si è svolta ieri mattina, lunedì 27 aprile, nell’anfiteatro davanti a Villa Contarini Camerini, a Piazzola sul Brenta, la manifestazione “Piazzola Sicura 2026”, organizzata dal.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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