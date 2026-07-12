Martinelli accostato a Juve e Roma | il punto sul brasiliano | CMIT

Gabriel Martinelli, attaccante dell'Arsenal, è stato collegato a Juventus e Roma. Entrambe le squadre stanno cercando rinforzi per le fasce offensive e sono state indicate come possibili destinazioni del giocatore. Martinelli è in uscita dal club inglese, con discussioni in corso sul prezzo di vendita. Non sono stati forniti dettagli sulla concorrenza o sui tempi delle trattative.

L’attaccante è in uscita dall’Arsenal, le ultime su prezzo e concorrenza Entrambe impegnare nella ricerca di rinforzi in attacco sulle fasce, Juventus e Roma nei giorni scorsi sono state accostate a Gabriel Martinelli. Secondo TeleRadioStereo, prima i bianconeri e poi i giallorossi si sono informati sulla situazione dell’attaccante brasiliano. Martinelli accostato a Juve e Roma: il punto sul brasiliano CM.IT (Ansa Foto) – calciomercato.it Reduce da una stagione in chiaroscuro all’ Arsenal (11 gol e 7 assist in tutte le competizioni), il 25enne di Sao Paulo ha visto incrinarsi il feeling con mister Arteta e una sua cessione in estate è un’ipotesi molto concreta, ma non a qualsiasi condizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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