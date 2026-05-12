Chi è Isaque il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve Tutto sul giocatore classe 2007
Isaque è un calciatore brasiliano nato nel 2007, attualmente in forza allo Shakhtar. La Juventus ha mostrato interesse per il suo talento e lo sta monitorando da tempo in vista della sessione estiva di mercato. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali su eventuali trattative o offerte, ma il suo nome è stato spesso menzionato tra i giovani promettenti del calcio sudamericano.
di Francesco Spagnolo Chi è Isaque, alla scoperta del gioiello dello Shakhtar classe 2007. La Juventus lo starebbe seguendo da molto vicino per l’estate. I dettagli. Il panorama calcistico internazionale è costantemente alla ricerca di nuovi talenti capaci di spostare gli equilibri, e quest’anno gli occhi degli osservatori sono tutti puntati su un giovane talento che sta incantando l’Europa. Se vi state chiedendo chi è Isaque, la risposta risiede nelle giocate spettacolari che hanno caratterizzato l’ultima stagione della Conference League. Il biglietto da visita definitivo del talento brasiliano è arrivato durante la sfida tra Lech Poznan e Shakhtar Donetsk.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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?? ?? LE FREAK C’EST SCHICK! Chissà come sarebbe cambiata la carriera di Patrick Schick con delle sliding doors un po’ diverse. Se il trasferimento a Torino alla Juve non fosse saltato. Se alla Roma non avesse trovato l’ingombrante Edin Dzeko a fargli c facebook
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