Chicchi grandi come palle da tennis | violenta grandinata in Vallesina
Oggi tra le 14 e le 15:45 si è verificata una grandinata intensa nella Vallesina, con chicchi di dimensioni simili a palle da tennis e raffiche di vento molto forti. L’evento ha interessato i castelli del Verdicchio e le zone circostanti, causando danni e disagi sul territorio. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi, ma si registrano danni a veicoli e coperture. La grandinata ha colpito un’area estesa nel pomeriggio.
Ancona, 3 giugno 2026 – Una violenta e straordinaria grandinata, accompagnata da fortissime raffiche di vento, si è abbattuta oggi tra le 14 e le 15:45 sui castelli del Verdicchio e sull’intera Vallesina. Il bilancio provvisorio parla di danni per centinaia di migliaia di euro e decine di ettari di vigneti e uliveti seriamente compromessi. Quali sono i territori più colpiti dalla grandine. I territori più colpiti dall’ondata di maltempo sono quelli di San Paolo di Jesi, Staffolo, Cupramontana, Monte Roberto e Castelbellino. Chicchi di ghiaccio grandi come limoni, e in alcuni casi descritti come vere e proprie palline da tennis, hanno bersagliato abitazioni, auto e infrastrutture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Maltempo e GRANDINE enorme: Veneto, Lombardia e Lazio colpiti!
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Castelbellino - Giugno sotto la grandine, chicchi grandi come palle da tennis https://veratv.it/articoli/id-82286/castelbellino----giugno-sotto-la-grandine-chicchi-grandi-come-palle-da-tennis facebook