Oggi tra le 14 e le 15:45 si è verificata una grandinata intensa nella Vallesina, con chicchi di dimensioni simili a palle da tennis e raffiche di vento molto forti. L’evento ha interessato i castelli del Verdicchio e le zone circostanti, causando danni e disagi sul territorio. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi, ma si registrano danni a veicoli e coperture. La grandinata ha colpito un’area estesa nel pomeriggio.

Ancona, 3 giugno 2026 – Una violenta e straordinaria grandinata, accompagnata da fortissime raffiche di vento, si è abbattuta oggi tra le 14 e le 15:45 sui castelli del Verdicchio e sull’intera Vallesina. Il bilancio provvisorio parla di danni per centinaia di migliaia di euro e decine di ettari di vigneti e uliveti seriamente compromessi. Quali sono i territori più colpiti dalla grandine. I territori più colpiti dall’ondata di maltempo sono quelli di San Paolo di Jesi, Staffolo, Cupramontana, Monte Roberto e Castelbellino. Chicchi di ghiaccio grandi come limoni, e in alcuni casi descritti come vere e proprie palline da tennis, hanno bersagliato abitazioni, auto e infrastrutture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Chicchi grandi come palle da tennis”: violenta grandinata in Vallesina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maltempo e GRANDINE enorme: Veneto, Lombardia e Lazio colpiti!

Notizie e thread social correlati

Chicchi «grandi come noci», grandinata violenta nella Bassa VeroneseNel pomeriggio di ieri, 6 maggio, un temporale forte si è abbattuto sulla Bassa Veronese, interessando diverse località tra cui Bionde di Salizzole,...

Torna il maltempo nelle Marche: forte grandinata in Vallesina, chicchi come sassiNella notte nelle Marche si sono verificati venti e pioggia intensi, causando danni nelle province di Fermo e Macerata.

Argomenti più discussi: Parabrezza frantumati dai chicchi; Chicchi di grandine mai visti così: flagellate l'alta Val Nure e la Val d'Aveto, ma anche il Lodigiano; Dal Veneto agli USA, i chicchi di grandine diventano giganti; Meteo - Maxi-grandinata con chicchi grandi come palle da tennis in Veneto, ci sono disagi: i dettagli.