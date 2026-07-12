Marrone e grigio insieme anche d’estate? Si può | l’abbinamento più elegante

Da amica.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la fashion week primavera-estate 2026, diversi stilisti hanno presentato capi che combinano marrone e grigio, dimostrando che l’abbinamento può essere elegante anche in estate. Fino a ora, queste tonalità erano considerate poco adatte alle stagioni calde, ma le sfilate hanno mostrato come siano compatibili con temperature elevate. La scelta di mescolare i due colori in vari outfit ha aperto nuove possibilità di stile per le stagioni più calde.

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Per anni marrone e grigio sono rimasti ai margini della tavolozza estiva. Eppure, sulla passerella primavera estate 2026, diversi brand hanno dimostrato che l’abbinamento può funzionare benissimo anche con le alte temperature. Basta alleggerire i tessuti, lasciare scoperta la pelle e aggiungere qualche dettagli o capace di accendere l’insieme. Come abbinare marrone e grigio, la coppia colore più inaspettata della stagione calda. Come abbinare marrone e grigio in estate. Elie Saab propone l’abbinamento partendo da un top marrone a pois, leggero e semitrasparente, drappeggiato intorno al collo e lasciato scivolare su una sola spalla. Un capo che, grazie al tessuto impalpabile e alla costruzione asimmetrica, toglie immediatamente al marrone la sua reputazione autunnale. 🔗 Leggi su Amica.it

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