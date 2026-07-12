Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania, undicesima tappa del Campionato del Mondo MotoGP, sul circuito di Chemnitz. L’pilota ha concluso la gara davanti a Ogura, secondo, e Martin, quinto. La gara si è disputata in Germania con Marquez che ha mantenuto la leadership dall’inizio alla fine. Ogura e Martin hanno completato il podio, rispettivamente in seconda e quinta posizione.

Marc Marquez Trionfa al Gran Premio di Germania: Resoconto e Risultati. CHEMNITZ (GERMANIA) – Marc Marquez ha dominato il Gran Premio di Germania, undicesima tappa del Campionato del Mondo MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati ha condotto la gara senza mai perdere la testa, ottenendo così la sua decima vittoria sul tracciato del Sachsenring, confermandosi uno dei più forti in questa storica pista. Podio e Prestazioni dei Piloti. Marquez ha completato la gara con un tempo di 40’53?148, raggiungendo una velocità media di 161.6 kmh. Alle sue spalle, il giapponese Ai Ogura e lo spagnolo Raul Fernandez, entrambi su moto Aprilia, hanno conquistato il secondo e il terzo posto, dimostrando una performance eccezionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marquez vince al Sachsenring, Ogura secondo, Martin chiude quinto. Trionfo in Germania!

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Marquez vince nella sprint del GP di Germania, accorcia il distacco in campionato

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