Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Germania al Sachsenring, dominando dall'inizio alla fine. Con questa vittoria, l'iberico raggiunge le 13 affermazioni sul circuito, eguagliando il record di Giacomo Agostini. La gara si è conclusa con il pilota spagnolo davanti a tutti, mentre altri favoriti come Bagnaia sono rimasti lontani dal podio. Disastro per Diggia, che ha chiuso in posizione difficile.

Il Sachsenring consegna l'ennesima vittoria a Marc Marquez, che domina dal primo all'ultimo metro nel GP della Germania ed eguaglia Giacomo Agostini: 13 vittorie sullo stesso circuito (10 nella classe regina per Marc), nessuno come Ago e lo spagnolo. L'assenza di Bezzecchi (clavicola ko) e il quinto posto di Martin rimescolano le carte nel Mondiale, con una classifica cortissima: lo spagnolo guida con 208 punti, +14 su Ogura (2° oggi, davanti a Fernandez) e +18 su Marquez., RISULTATI E CLASSIFICHE. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Marquez, sono 10 e lode: domina al Sachsenring e avvisa l'Aprilia. Disastro Diggia, Bagnaia lontano dal podio

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