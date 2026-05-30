Nelle libere al Mugello, Ducati domina con quattro piloti nelle prime posizioni. Il più veloce è stato il pilota del team VR46, seguito da Bagnaia, mentre un sorprendente Marquez si è classificato sesto. La sessione si è conclusa con una gara breve prevista per le 15. Aprilia ha mostrato difficoltà, mentre Diggia e Pecco hanno mantenuto un buon ritmo nella Sprint.

dall’inviato Strapotere Ducati al Mugello. Con tanto di poker tutto italiano nelle prime quattro posizioni nelle prequalifiche. È cominciato così il weekend del Mugello che accenderà il semaforo della qualifiche e della Sprint Race davanti a un pubblico da tutto esaurito. I protagonisti del venerdì? Su tutti Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team di Valentino. Diggia è stato imbattibile al mattino e anche nel pomeriggio. Obiettivo (non) dichiarato? Portare a casa tutto quello che offre il Gp d’Italia. Fabio, insomma, è il vero favorito del Mugello 2026, dove però punta a recitare un ruolo da numero uno anche Pecco Bagnaia (ieri secondo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dominio Ducati nelle libere al Mugello, primo il pilota del Vr46, poi Bagnaia. Sesto un miracoloso Marquez. Alle 15 la gara breve. Diggia e Pecco a ritmo Sprint, Aprilia in affanno

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