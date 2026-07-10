Marquez sale in cattedra al Sachsenring le Aprilia factory nell' ombra Bagnaia fuori dalla top ten
Marc Marquez d'autorità nella prequalifica del Sachsenring. Il cannibale spagnolo svetta con il tempo di un minuto, 19 secondi e 394 millesimi, staccando di 166 millesimi Raul Fernandez (che era stato il più veloce nel primo turno di prove libere) con la Aprila Trackhouse e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 a 280 millesimi dal leader. Alex Marquez chiude quarto a 317 millesimi dal fratello maggiore, mentre a sigillare la top five a sorpresa è Jack Miller (sempre una marcia in più per l'australiano al Sachsenring) con la Yamaha a 447 millesimi. Passano direttamente al Q2 delle qualifiche del sabato nell'ordine dalla... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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