Marc Marquez d'autorità nella prequalifica del Sachsenring. Il cannibale spagnolo svetta con il tempo di un minuto, 19 secondi e 394 millesimi, staccando di 166 millesimi Raul Fernandez (che era stato il più veloce nel primo turno di prove libere) con la Aprila Trackhouse e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 a 280 millesimi dal leader. Alex Marquez chiude quarto a 317 millesimi dal fratello maggiore, mentre a sigillare la top five a sorpresa è Jack Miller (sempre una marcia in più per l'australiano al Sachsenring) con la Yamaha a 447 millesimi. Passano direttamente al Q2 delle qualifiche del sabato nell'ordine dalla... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Marquez sale in cattedra al Sachsenring, le Aprilia factory nell'ombra. Bagnaia fuori dalla top ten

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