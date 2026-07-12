Mario Adinolfi è stato arrestato con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. La dirigente del partito di cui fa parte ha commentato l’accaduto, sperando che l’ex leader del movimento spieghi la sua versione dei fatti. La stessa ha anche descritto come funzionava il sistema delle scommesse, senza fornire dettagli specifici.

“Continuo a sperare per l’amico Mario Adinolfi che dica la verità”. Così Cristina Zaccanti, dirigente del Popolo della Famiglia, parla dell’arresto del leader del partito, accusato di truffa ed evasione fiscale. Sul presunto sistema delle scommesse collettive, spiega che Adinolfi lo aveva presentato come un investimento “sicuro, trasparente e a capitale garantito”. Ma poi sono iniziati i problemi, le somme investite non venivano restituite. Lei stessa, assieme ad altri, alla fine lo ha denunciato: “Credevamo che meritasse la nostra fiducia”. Mario Adinolfi arrestato, parla la compagna di partito Il sistema delle scommesse Il rapporto con... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Adinolfi arrestato, la compagna di partito spiega come funzionava il sistema delle scommesse

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Mario Adinolfi Arrestato: Cosa Sappiamo sulla Scommessa Collettiva | RUVIDO 357

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La presunta truffa per cui è stato arrestato Mario Adinolfi x.com