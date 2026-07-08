Mario Adinolfi arrestato le accuse di truffa ed evasione fiscale | i guai dall’inchiesta sulle scommesse partita delle Iene – Il video
Un giornalista e leader politico è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Roma. Le accuse mosse riguardano truffa ed evasione fiscale, relative a un’inchiesta sulle scommesse trasmessa dalle Iene. La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento. La misura restrittiva è stata decisa questa mattina e riguarda l’attività professionale dell’indagato. La vicenda si collega a un’inchiesta in corso sulla gestione di scommesse e questioni fiscali.
Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, da questa mattina si trova agli arresti domiciliari. A disporre la misura è la Procura di Roma, che lo accusa di truffa ed evasione fiscale, mentre l’esecuzione del provvedimento è stata affidata alla Guardia di Finanza. Al centro dell’inchiesta c’è la cosiddetta «scommessa collettiva», un circuito attraverso cui venivano raccolti fondi da privati a cui si promettevano rendimenti legati alle scommesse sportive. Ad Adinolfi viene contestata anche una presunta evasione da 400 mila euro. Chi è la donna che ha perso 82mila euro con Adinolfi. Tra le presunte vittime dello schema c’è anche una donna di 66 anni, disabile all’80% e senza familiari, che vive della sola pensione. 🔗 Leggi su Open.online
Mario Adinolfi arrestato a Roma
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Evasione fiscale, truffa con la scommessa collettiva: arrestato Mario Adinolfi x.com
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