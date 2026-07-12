Nella quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley a Marina di Modica, SpadoniUlisse e TheyBreidenbach sono i primi a qualificarsi per i quarti di finale. La seconda giornata ha definito le coppie che si sfideranno questa sera, con le partite di eliminazione diretta che apriranno il programma. La fase decisiva si svolge sulla sabbia della località siciliana, dove le coppie si contendono l'accesso alle semifinali.

La seconda giornata della quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, in corso di svolgimento sulla sabbia di Marina di Modica, ha delineato il quadro dei quarti di finale che apriranno il programma odierno. Dopo la fase a gironi e gli ottavi di finale, il torneo entra nella sua fase decisiva: questa mattina si giocheranno quarti e semifinali, mentre nel pomeriggio verranno assegnati i titoli maschile e femminile. Nel tabellone maschile hanno confermato il proprio valore diverse delle coppie più attese. Nel Pool A hanno chiuso al primo posto AlfieriRanghieri, capaci di rimontare SabloneFicosecco (19-21, 21-19, 15-8) prima di imporsi con autorità su FrinolliLupo, mentre questi ultimi hanno conquistato la seconda posizione grazie al successo su PodestàIngrosso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marina di Modica, oggi la fase decisiva della tappa Gold: Spadoni/Ulisse e They/Breidenbach guidano il gruppo dei quarti

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