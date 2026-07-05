Marco Ulisse e Giacomo Spadoni hanno vinto la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley a Marina di Ravenna, segnando il loro primo successo nel circuito nazionale. La competizione si è svolta sulla spiaggia del Marina Bay. I due atleti hanno ottenuto la vittoria in finale contro un’altra coppia, raggiungendo così il primo gradino del podio nel torneo. La manifestazione si è conclusa con la premiazione sul luogo di gara.

Marco Ulisse e Giacomo Spadoni conquistano la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley disputata sulla sabbia del Marina Bay di Marina di Ravenna, centrando il loro primo successo nel circuito tricolore. Per la coppia si tratta del coronamento di una crescita costante, confermata anche dal secondo posto conquistato appena una settimana fa nel torneo Future di Ginevra. Nel tabellone femminile, invece, arriva la conferma di Chiara They e Sara Breidenbach, che dopo il trionfo della tappa precedente firmano il secondo successo consecutivo, consolidando la propria leadership nel campionato. Il percorso di Ulisse e Spadoni è stato caratterizzato da tre autentiche battaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ravenna.

© Oasport.it - Ulisse e Spadoni conquistano Marina di Ravenna: prima gioia tricolore, bis They-Breidenbach

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Beach volley, Italia avanti a Cracovia e Sveti Vlas: Tega/Mattavelli e Ulisse/Spadoni conquistano il main draw. Al via anche Lupo/KruminsTega e Mattavelli, insieme a Ulisse e Spadoni, hanno superato le qualificazioni e acceduto al main draw del torneo Futures di beach volley a Cracovia.

Termoli cambia le gerarchie: Marchetto/Burgmann e They/Breidenbach protagonisti della seconda tappa del circuito tricoloreNella seconda tappa del circuito tricolore di beach volley, le coppie Marchetto/Burgmann e They/Breidenbach si sono distinte come protagoniste.