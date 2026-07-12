Un artista ha eseguito un concerto a Ferrara, dichiarando di essere un sopravvissuto dopo aver avuto problemi con le droghe in passato. Durante l'esibizione, ha affermato di non amare le sostanze stupefacenti, ma di essere comunque apprezzato da esse. Ha anche annunciato di non voler più suonare una determinata canzone, riferendosi a un passato legato all'uso di droghe e sottolineando di essersi ripreso dopo una caduta.

Ferrara, 12 luglio 2026 – “Non mi piacciono le droghe, ma alle droghe piaccio io. Fermi, fermi, fermi. Questa canzone non la suoniamo più. In passato ho amato le droghe, ma dopo una caduta rovinosa mi sono rimesso in piedi. Mi chiamo Marilyn Manson e sono un sopravvissuto. Voi siete fortunati, perché sono io la vostra droga”. L’attesissimo show ieri ha raccolto 20mila appassionati. Basterebbe questa frase per raccontare l’attesissimo show del rocker americano nella piazza Ariostea di Ferrara, che ieri sera ha raccolto oltre 20mila appassionati. Anticipato da varie polemiche – dovute al rifiuto delle suore della Carità dell’istituto San Vincenzo di ospitare l’artista, come da tradizione delle precedenti edizioni del Ferrara Summer Festival –, il concerto non ha deluso le attese dei fan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Marilyn Manson torna a fare sul serio e conquista Ferrara: “Sono un sopravvissuto, io sarò la vostra droga”

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