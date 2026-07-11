Marilyn Manson ‘incendia’ Ferrara | Noi in 20mila per un idolo
Circa 20.000 persone hanno partecipato questa sera a Ferrara al concerto di Marilyn Manson in piazza Ariostea. Nonostante il meteo incerto, il pubblico ha assistito all’evento con k-way e trucco waterproof. La folla ha seguito il concerto senza incidenti, creando un afflusso significativo in città. La serata si è svolta regolarmente, con il pubblico che ha mostrato entusiasmo per l’artista. La manifestazione si è conclusa senza problemi di ordine pubblico.
Ferrara, 11 luglio 2026 – K-way in saccoccia e trucco waterproof resistente alle temperature più folli. Non è bastato il meteo incerto a impensierire i 20mila che questa sera hanno riempito piazza Ariostea per il concerto di Marilyn Manson. Un pubblico eterogeneo, che spazia dal metallaro incallito all’emo-gotico, fino ai fan della prima ora che, ormai cresciuti, tramandano ai figli la passione per la musica rock più sfrontata. Tantissimi, infatti, i giovani che hanno riscoperto l’artista negli ultimi anni, nonostante un’ultima decade sfortunata a livello discografico. È una grande festa il concerto di Marilyn Manson, che viene anticipato sul palco dai ‘ Vowws ’, band australiana che viene definita ‘death pop’ per la propria attitudine che mescola melodie e atmosfere orecchiabili a marcate sonorità rock ed elettroniche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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