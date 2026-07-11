Marilyn Manson ‘incendia’ Ferrara | Noi in 20mila per un idolo

Notizia in breve

Circa 20.000 persone hanno partecipato questa sera a Ferrara al concerto di Marilyn Manson in piazza Ariostea. Nonostante il meteo incerto, il pubblico ha assistito all’evento con k-way e trucco waterproof. La folla ha seguito il concerto senza incidenti, creando un afflusso significativo in città. La serata si è svolta regolarmente, con il pubblico che ha mostrato entusiasmo per l’artista. La manifestazione si è conclusa senza problemi di ordine pubblico.