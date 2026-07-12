Marilyn Manson ha annunciato un nuovo album, nonostante le polemiche e i divieti che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera. La notizia arriva mentre il cantante continua a essere al centro di discussioni pubbliche e controversie legali. La promozione del disco prosegue con concerti programmati, senza che le polemiche abbiano impedito il suo percorso artistico. La sua attività musicale resta attiva, nonostante le tensioni e le tensioni legali in corso.

Ferrara, 12 lug. (Adnkronos) - Non sono bastate le polemiche a fermare Marilyn Manson. D'altra parte, divieti e controversie lo hanno sempre accompagnato in tutta la sua carriera. Così, mentre fuori dal palco si discute di conventi, ricorsi al Tar e “ordini dall'alto”, l'attenzione torna dove il ‘Reverendo', come lo chiamano affettuosamente i suoi fan, ha sempre saputo imporsi: la musica. E quella di Ferrara arriva nel momento più significativo della sua seconda vita artistica. Il concerto del Ferrara Summer Festival, il primo di tre estivi che includono Bari il 13 luglio e Roma (sold out) il 14, rappresenta la prima occasione italiana per ascoltare dal vivo ‘Exit Wound', il nuovo singolo pubblicato qualche settimana fa e primo estratto da ‘One Assassination Under God – Chapter 2', in uscita il 14 agosto per Nuclear Blast Records. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marilyn Manson, oltre lo shock una nuova 'Golden Age'

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Marilyn Manson - Exit Wound (Music Video)

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la voce che avrò dopo il concerto di marilyn manson x.com

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