Abbinato alle sneaker da boxe il mini dress di uncinetto è perfetto anche per le serate in città

Un mini dress di uncinetto abbinato alle sneaker da boxe si rivela ideale per le serate estive in città. Con le temperature che diminuiscono a luglio, molte persone approfittano di questi momenti per uscire, trovando nella scelta di abbigliamento una soluzione fresca e comoda. La combinazione di stile casual e pratico permette di muoversi agevolmente, senza rinunciare a un tocco di originalità. La tendenza si conferma tra chi cerca comfort e moda durante le uscite serali.

Uscire di sera in città durante il mese di luglio quando le temperature scendono un po’ è un modo per riprendere fiato dalla canicola delle ore diurne oltre che dal lavoro. Per queste serate all’insegna del divertimento e della stagione calda gli outfit su cui puntare sono quelli che permettono lasciare il corpo in libertà, di mantenerlo fresco e di donare leggerezza alla silhouette. Il tutto senza perdere di vista lo stile. Una combo che funziona e che allo stesso tempo sorprende è quella che vede indossati insieme abito crochet e sneaker da boxe. L’abbinamento può sembrare azzardato, visto che mixa due capi dall’anima opposta, una romantica e artigianale, l’altra sportiva e maschile. 🔗 Leggi su Amica.it

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