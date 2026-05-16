Con l’arrivo della primavera, le gonne di diverse lunghezze si combinano spesso con scarpe sportive, creando un look pratico e versatile. La voglia di libertà e comodità si riflette nelle scelte di abbigliamento, che si adattano alle esigenze di chi deve spostarsi frequentemente per lavoro o impegni vari. Questa tendenza si manifesta nella scelta di abbinamenti tra gonne di taglio variabile e calzature sportive, ideali per affrontare le giornate più intense senza rinunciare al comfort.

La voglia di liberare il corpo tipica della bella stagione si mixa al bisogno di comodità di chi ancora deve andare da una parte all’altra della città per i mille impegni quotidiani. Come? Mettendo in campo la formula outfit gonna e sneaker, di grande tendenza quest’anno ma anche assolutamente funzionale. Le gonne, infatti, sposano perfettamente la voglia di leggerezza che ci fa già pregustare l’estate in arrivo. Mentre le sneaker rispondono a ogni esigenza in fatto di comfort, praticità e coolness. Quindi parliamo di una combo che non ha controindicazioni e che non vediamo l’ora di sfoggiare. Per chi è in cerca di idee, ecco 4 look con gonna e sneaker da copiare allo street style. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mini, midi o maxi, le gonne trovano nelle scarpe sportive il connubio perfetto per questa primavera

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