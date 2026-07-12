L'ultimo evento del 'InForme Festival' si è svolto oggi a Massa, chiudendo tre serate di spettacoli. Il festival, giunto alla sesta edizione e organizzato da If Prana, si concentra sul tema della Ri-Generazione e coinvolge diversi comuni dell'area. Tra gli appuntamenti, si è tenuto il concerto di Marco Brinzi con il progetto ’Massa meravigliao’.

Ultimo appuntamento apuano oggi con ’ InForme Festival ’ che per tre sere ha fatto tappa a Massa. Il festival multidisciplinare organizzato da If Prana, giunto alla sesta edizione, ha quest’anno come tema la Ri-Generazione e coinvolge i comuni di Seravezza, Stazzema, Forte dei Marmi, Camaiore, Massarosa, Montignoso, Massa e Carrara. Stasera, alle 21.15, va in scena ’ Massa Meravigliao-Quiz Show ’, incursione di ’ Palcoscenici Stellati ’ condotta da Marco Brinzi (nella foto) e prodotta da IF Prana. Un format teatrale che celebra l’identità delle diverse frazioni che lo hanno ospitato attraverso giochi scenici, improvvisazioni, quiz e racconti, in un viaggio tra le Apuane, la storia locale e lo spirito autentico della comunità massese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco Brinzi presenta ’Massa meravigliao’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arriva il ’Massa Meravigliao-Quiz Show’. Tre serate con Marco BrinziA Massa si terrà il ‘Massa Meravigliao-Quiz Show’ in tre serate condotte da Marco Brinzi.

Marco Donati presenta il programma elettoraleIl candidato ha annunciato ufficialmente il suo programma in vista delle prossime elezioni.

Si parla di: Arriva il ’Massa Meravigliao-Quiz Show’. Tre serate con Marco Brinzi; Arriva il ’Massa Meravigliao-Quiz Show’ Tre serate con Marco Brinzi.

Marco Brinzi: ridere contro la guerraNuovo importante impegno teatrale per l’attore lucchese Marco Brinzi: debutterà il 13 giugno nello stupendo Teatro greco di Siracusa (il più antico teatro d’Occidente con una capienza di 15.000 posti) ... lanazione.it