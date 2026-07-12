Marco Brinzi presenta ’Massa meravigliao’

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ultimo evento del 'InForme Festival' si è svolto oggi a Massa, chiudendo tre serate di spettacoli. Il festival, giunto alla sesta edizione e organizzato da If Prana, si concentra sul tema della Ri-Generazione e coinvolge diversi comuni dell'area. Tra gli appuntamenti, si è tenuto il concerto di Marco Brinzi con il progetto ’Massa meravigliao’.

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Ultimo appuntamento apuano oggi con ’ InForme Festival ’ che per tre sere ha fatto tappa a Massa. Il festival multidisciplinare organizzato da If Prana, giunto alla sesta edizione, ha quest’anno come tema la Ri-Generazione e coinvolge i comuni di Seravezza, Stazzema, Forte dei Marmi, Camaiore, Massarosa, Montignoso, Massa e Carrara. Stasera, alle 21.15, va in scena ’ Massa Meravigliao-Quiz Show ’, incursione di ’ Palcoscenici Stellati ’ condotta da Marco Brinzi (nella foto) e prodotta da IF Prana. Un format teatrale che celebra l’identità delle diverse frazioni che lo hanno ospitato attraverso giochi scenici, improvvisazioni, quiz e racconti, in un viaggio tra le Apuane, la storia locale e lo spirito autentico della comunità massese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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