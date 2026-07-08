Arriva il ’Massa Meravigliao-Quiz Show’ Tre serate con Marco Brinzi

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Massa si terrà il ‘Massa Meravigliao-Quiz Show’ in tre serate condotte da Marco Brinzi. Contestualmente, è in programma l’InForme Festival 2026 – Ri-Generazione, una rassegna teatrale itinerante promossa da IF Prana, che porterà spettacoli nelle frazioni della città.

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Arriva a Massa l’ InForme Festival 2026 – Ri-Generazione, la rassegna di teatro itinerante promossa da IF Prana, portando nelle frazioni tre serate di spettacolo. Da venerdì a domenica, andrà in scena (sempre ore 21.15) va in scena lo spettacolo “ Massa Meravigliao - Quiz Show “, incursione di Palcoscenici Stellati condotta da Marco Brinzi (nella foto) e prodotta da IF Prana. Un format teatrale che celebra l’identità delle diverse frazioni che lo ospiteranno attraverso giochi scenici, improvvisazioni, quiz e racconti, in un viaggio tra le Alpi Apuane, la storia locale e lo spirito autentico della comunità massese. Tre puntate, tre frazioni: venerdì a Borgo del Ponte (Porta San Martino), sabato a Mirteto (Lavatoio Pieve di San Vitale Fonte del Viandante) e domenica a Bergiola Maggiore (Piazza Fontaneto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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