Arriva a Massa l’ InForme Festival 2026 – Ri-Generazione, la rassegna di teatro itinerante promossa da IF Prana, portando nelle frazioni tre serate di spettacolo. Da venerdì a domenica, andrà in scena (sempre ore 21.15) va in scena lo spettacolo “ Massa Meravigliao - Quiz Show “, incursione di Palcoscenici Stellati condotta da Marco Brinzi (nella foto) e prodotta da IF Prana. Un format teatrale che celebra l’identità delle diverse frazioni che lo ospiteranno attraverso giochi scenici, improvvisazioni, quiz e racconti, in un viaggio tra le Alpi Apuane, la storia locale e lo spirito autentico della comunità massese. Tre puntate, tre frazioni: venerdì a Borgo del Ponte (Porta San Martino), sabato a Mirteto (Lavatoio Pieve di San Vitale Fonte del Viandante) e domenica a Bergiola Maggiore (Piazza Fontaneto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva il ’Massa Meravigliao-Quiz Show’. Tre serate con Marco Brinzi

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