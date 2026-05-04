marco donati presenta il programma elettorale

Il candidato ha annunciato ufficialmente il suo programma in vista delle prossime elezioni. Durante l’evento, ha sottolineato l’intenzione di lavorare a stretto contatto con la comunità locale, puntando su servizi più efficienti. Ha anche parlato di rendere la città più attraente per i nuovi residenti, evidenziando alcuni obiettivi principali del suo progetto politico. La presentazione si è svolta oggi nel centro della città.

Arezzo, 4 maggio 2026 – : "Amministreremo a stretto contatto con i nostri concittadini promuovendo partecipazione, servizi efficienti e una città attrattiva per i nuovi residenti”. Un percorso partecipato, costruito con esperti e cittadini: non un progetto calato dall'alto, ma una visione collettiva per il futuro di Arezzo Un programma costruito insieme alla città, grazie al contributo di aretine e aretini, alle loro competenze, esperienze e alla volontà di incidere concretamente sul futuro del territorio. È questo il cuore del progetto presentato oggi pomeriggio alla Borsa Merci dalla Coalizione Civica a sostegno di Marco Donati sindaco: la restituzione pubblica di un lavoro sviluppato attraverso oltre 100 incontri in cinque anni, all’insegna dell’ascolto e del dialogo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Lista delle frazioni, presentazione a Neschieto

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