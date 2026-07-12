Marco Bezzecchi si trova all’Ospedale Universitario di Sassuolo dopo essere caduto durante le qualifiche al Sachsenring. È stato sottoposto a un intervento chirurgico riuscito, che ha riguardato la riduzione e la stabilizzazione di una frattura alla clavicola sinistra. Il pilota ha commentato la situazione, definendosi in un momento difficile, ma con determinazione.

Intervento riuscito per Marco Bezzecchi all’Ospedale Universitario di Sassuolo, dopo la caduta nel corso delle qualifiche al Sachsenring. La frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. È presto per definire i tempi di recupero, ma l’auspicio del team Aprilia è quello di recuperare il pilota per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico. Adesso infatti la MotoGp, dopo la gara in Germania al Sachsenring, si fermerà per circa un mese: il gran premio di Silverstone è previsto per il 9 agosto e quindi Bezzecchi avrà circa un mese per recuperare e tornare in pista già in Inghilterra, saltando così solo l’appuntamento di oggi in Germania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Intervento riuscito: come sta Marco Bezzecchi dopo la brutta caduta in Germania. “Momento duro, ma noi lo siamo di più”

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Bezzecchi affronta il dolore prima del decisivo confronto al Sachsenring

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