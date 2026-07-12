Marc Marquez vince al Sachsenring cade Di Giannantonio Mondiale sempre più aperto

Notizia in breve

Marc Marquez ha vinto al Sachsenring, mentre il pilota italiano è caduto durante la gara. Lo spagnolo della Honda ha ottenuto la sua decima vittoria sul circuito tedesco, eguagliando il record di Agostini. Sul podio sono saliti anche i piloti di Aprilia, Ogura e Fernandez. La classifica mondiale si mantiene aperta, con diversi piloti ancora in corsa per il titolo.