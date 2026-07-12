Marc Marquez vince al Sachsenring cade Di Giannantonio Mondiale sempre più aperto
Marc Marquez ha vinto al Sachsenring, mentre il pilota italiano è caduto durante la gara. Lo spagnolo della Honda ha ottenuto la sua decima vittoria sul circuito tedesco, eguagliando il record di Agostini. Sul podio sono saliti anche i piloti di Aprilia, Ogura e Fernandez. La classifica mondiale si mantiene aperta, con diversi piloti ancora in corsa per il titolo.
Lo spagnolo della Ducati si conferma padrone della pista tedesca: dieci vittorie sullo stesso circuito come la leggenda Agostini. Sul podio anche le Aprilia di Ogura e Fernandez. Quinto Martin davanti a Bagnaia. Operato con successo Bezzecchi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
MotoGP Sachsenring: Marc Marquez vince, 2° Ogura, cade Diggia
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