Marc Marquez ha vinto il GP di Germania al Sachsenring, ottavo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Partito dalla pole, ha mantenuto la testa fin dall'inizio, chiudendo con un ampio margine sugli inseguitori. La vittoria consente a Marquez di salire temporaneamente in testa alla classifica generale. La gara si è conclusa con il pilota in prima posizione, davanti a due inseguitori. La corsa si è disputata su un circuito asciutto e con condizioni di vento moderate.

Marc Marquez capitalizza la superiorità e vince con ampio merito il GP di Germania, undicesimo atto valido per il Mondiale 2026 di MotoGP appena concluso presso il tracciato del Sachsenring. Non tradisce le aspettative il ducatista che, dopo essersi imposto nella Sprint, vince anche la gara lunga accorciando ulteriormente le distanze in ottica Mondiale. Nello specifico il detentore del titolo ha preceduto le due Trackhouse guidate rispettivamente da Ai Ogura e Raul Fernandez, rispettivamente secondo e terzo classificato. Una volta approdato in zona mista, il centauro ha commentato quanto fatto: “ Non so come abbiamo fatto ad essere qui – ha detto Marque z – Cinque gare eravamo a 103 punti dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Sapevo di dover fare un weekend perfetto per riaprire il Mondiale”

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Marc Marquez WARNS DUCATI And Expose The Problem With THEIR 2026 BIKE! | MotoGP 2026

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