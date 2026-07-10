Guido Meda | Mi accusavano ma non ho giustificato Bezzecchi Sapevo che Marc Marquez non si ritirava

Guido Meda ha dichiarato di essere stato accusato, ma di non aver mai giustificato le azioni di Bezzecchi durante le gare. Ha aggiunto di essere certo che Marc Marquez non avrebbe deciso di ritirarsi. Meda ha commentato la stagione 2026 di MotoGP, analizzando la trasformazione di Bezzecchi, le incognite legate a Márquez, il talento di Ogura e le prospettive future del campionato.

Guido Meda analizza la MotoGP 2026 per Fanpage.it: la metamorfosi di Bezzecchi, l'incognita Márquez, il fenomeno Ogura e il futuro del Motomondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marquez in lacrime nel box Ducati: “Guido con un braccio e mezzo, una vite mi dà problemi al nervo”Durante il Gran Premio di Le Mans, il pilota ha dichiarato di aver scoperto che una vite, presente nel suo braccio, stava creando problemi al nervo.

Marc Marquez e l’incubo di Assen: “Da venerdì mi sono detto: ‘Voglio solo andarmene senza farmi male'”Durante il fine settimana ad Assen, il pilota ha dichiarato di aver affrontato la gara con l’obiettivo principale di evitare infortuni, ammettendo di...