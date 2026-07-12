Marc Marquez immenso domina e vince il Gp di MotoGP in Germania | Ogura secondo cade Di Giannantonio

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGP in Germania, con Ogura secondo e Raul Fernandez terzo. Durante la gara sono caduti Alex Marquez e Di Giannantonio. Bagnaia si è classificato sesto.

Marc Marquez vince il Gp di MotoGP in Germania davanti a Ogura e Raul Fernandez. Cadono Alex Marquez e Di Giannantonio. Bagnaia chiude sesto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ducati, Marc Marquez vince la Sprint della MotoGP in Brasile: Mi sono ritrovato

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MotoGP, Marc Marquez domina il GP di Germania e sogna il 10° Mondiale. Martin limita i danni, Di Giannantonio cadeMarc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring, conquistando la sua undicesima gara stagionale.

Moto, Gp di Germania: Marc Marquez domina e vince, davanti a Ogura e Raul Fernandez. Bagnaia sestoMarc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania sul circuito di Sachsenring, dominando fin dai primi giri.

Si parla di: Marc Márquez domina lo sprint di MotoGP a Sachsenring per stringere la corsa al titolo.

Ordine Arrivo Gran Premio MotoGP di Germania: Trionfa Marc MarquezOrdine d’Arrivo Gran Premio di Germania di MotoGP sul circuito del Sachsenring: Marc Marquez dopo aver dominato prove, qualifiche e gara sprint vince anche ... stadiosport.it

Marc Marquez immenso, domina e vince il Gp di MotoGP in Germania: Ogura secondo, cade Di GiannantonioMarc Marquez vince il Gp di MotoGP in Germania davanti a Ogura e Raul Fernandez. Cadono Alex Marquez e Di Giannantonio. Bagnaia chiude sesto. fanpage.it