Secondo alcune interpretazioni, se fosse ancora in vita, Maradona avrebbe tifato Inghilterra durante la semifinale del Mondiale 2026. Nel frattempo, Lionel Messi ha assunto il ruolo di figura di riferimento per l’Argentina, sostituendo l’icona del calcio argentino. La percezione di una preferenza per l’Inghilterra da parte di Maradona si basa su supposizioni e non su dichiarazioni ufficiali. La questione riguarda più che altro le opinioni e le narrazioni legate alle figure storiche del calcio.

Messi ha sostituito l’icona di Diego Maradona. Maradona in vita, nella semifinale del Mondiale 2026 tiferebbe Inghilterra. Sembra paradossale, ma non lo è. L’Argentina è da ormai due mondiali la squadra della Fifa. Fifa che cercava un’icona che potesse essere immagine planetaria, ma non terzomondista, ciò che è stato Diego. Lo ha trovato in Messi, dopo che Diego è diventato un trapassato remoto. Effettivamente rispetto allo scintillante Leo, ed il tempo ormai lontano di Messico 86 ha coperto sotto tre dita di polvere le prodezze di Diego. Non sappiamo quanto sarebbe stato felice Maradona di vedere l’Argentina strafavorita dagli arbitri, ed un Messi tutto sommato impunito, che la Fifa fa sembrare innocenti marachelle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maradona tiferebbe Inghilterra, l’Argentina è diventata la squadra di governo della Fifa

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Maradona's Famous 8 Minutes | Argentina 2-1 England | 1986 FIFA World Cup

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