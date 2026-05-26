Coppa del Mondo FIFA 2026 | calendario completo dell’Inghilterra programma squadra confermata prossima partita orari d’inizio

L’Inghilterra giocherà otto partite in meno di un mese se raggiungerà le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026. La squadra, ancora confermata nel torneo, avrà un calendario completo con partite in diversi stadi negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Il programma e gli orari di inizio delle gare sono stati annunciati, con la prossima partita prevista tra le squadre qualificate.

2026-05-25 16:26:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Inghilterra giocherà otto partite in meno di un mese se raggiungerà le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Quasi tutte le partite dell’Inghilterra si svolgeranno negli Stati Uniti, anche se potrebbe affrontare una partita degli ottavi di finale a Città del Messico se vince il girone o una gara degli ottavi di finale a Toronto se arriva seconda. Saranno anche a Vancouver per gli ottavi di finale se finiranno come uno degli otto migliori secondi classificati dei 12 gironi. Ecco il programma completo confermato e potenziale per l’Inghilterra alla Coppa del Mondo FIFA 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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