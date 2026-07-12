Manuel Mujica Lainez la serietà di un bambino
Un romanzo del 1962, intitolato «Bomarzo», descrive un affresco storico ricco di dettagli e fantasia, ispirato a una visita. L’opera è considerata un grande esempio di narrativa argentina, con una narrazione che combina elementi storici e fantastici. La scrittura si concentra sulla descrizione di un castello e delle sue leggende, offrendo un quadro complesso di personaggi e ambientazioni. Il testo è stato scritto da uno scrittore argentino noto per il suo stile e la sua attenzione ai dettagli storici.
Scrittori argentini Affresco storico grandioso quanto dettagliato, datato 1962, «Bomarzo» è un tempestoso romanzo fantastico, ispirato a una visita al Parco dei Mostri: da Sur Scrittori argentini Affresco storico grandioso quanto dettagliato, datato 1962, «Bomarzo» è un tempestoso romanzo fantastico, ispirato a una visita al Parco dei Mostri: da Sur Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Il 19 maggio del 1967 dieci minuti di applausi conclusero la prima mondiale di un’insolita opera lirica andata in scena nel Lisner Auditorium di... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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