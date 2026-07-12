Manuel Mujica Lainez la serietà di un bambino

Notizia in breve

Un romanzo del 1962, intitolato «Bomarzo», descrive un affresco storico ricco di dettagli e fantasia, ispirato a una visita. L’opera è considerata un grande esempio di narrativa argentina, con una narrazione che combina elementi storici e fantastici. La scrittura si concentra sulla descrizione di un castello e delle sue leggende, offrendo un quadro complesso di personaggi e ambientazioni. Il testo è stato scritto da uno scrittore argentino noto per il suo stile e la sua attenzione ai dettagli storici.