Un altro po’ di Pepe l’Uruguay si tiene stretto il suo Mujica
Il mese di maggio segna un ricordo speciale per molti uruguaiani, poiché si celebra il primo anniversario dalla scomparsa di José “Pepe” Mujica, figura molto amata nel paese. Il presidente ha ricordato pubblicamente Mujica, sottolineando quanto il suo ruolo e la sua presenza siano ancora vivi nel cuore della nazione. La memoria dell’ex presidente, noto per il suo passato e il suo stile di leadership, continua a essere al centro delle conversazioni nazionali.
Uruguay A Montevideo il ricordo al Teatro Galpon, luogo simbolo della sinistra uruguayana contro la dittatura. E in tutto il paese i “fogones”, incontri collettivi intorno al fuoco Uruguay A Montevideo il ricordo al Teatro Galpon, luogo simbolo della sinistra uruguayana contro la dittatura. E in tutto il paese i “fogones”, incontri collettivi intorno al fuoco “Maggio è il mese del viejo Pepe, il primo anno in cui non lo abbiamo qui con noi”. Il presidente uruguaiano Yamandú Orsi ha ricordato così José “Pepe” Mujica già il primo maggio. Una frase semplice, pronunciata con malinconia, che ben racconta il clima che attraversa l’Uruguay a un anno dalla morte di Pepe.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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Speriamo di nn averli fatti tutti oggi. Lazio bruttina fino a che é rimasta in 10, poi ci ha un po messo pepe al culo. Mercoledi sara gara vera, e nn sara cosi semplice. Occhio x.com
Pepe Mastro Dolciere. . Tra le esperienze più belle che raccontano il mondo della nostra pasticceria, ce n’è una che ci ha portati direttamente sul piccolo schermo, tra i protagonisti di Pazzi di dolci. . Un viaggio alla scoperta delle migliori pasticcerie italiane facebook
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