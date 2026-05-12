Un altro po’ di Pepe l’Uruguay si tiene stretto il suo Mujica

Il mese di maggio segna un ricordo speciale per molti uruguaiani, poiché si celebra il primo anniversario dalla scomparsa di José “Pepe” Mujica, figura molto amata nel paese. Il presidente ha ricordato pubblicamente Mujica, sottolineando quanto il suo ruolo e la sua presenza siano ancora vivi nel cuore della nazione. La memoria dell’ex presidente, noto per il suo passato e il suo stile di leadership, continua a essere al centro delle conversazioni nazionali.

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