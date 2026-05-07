Mamma si gettò col figlio Manuel | Il nonno del bambino perseguita i consuoceri Ora rischia il processo

Una donna e il suo bambino sono morti dopo che la madre si è gettata con il figlio, in un episodio che ha sconvolto una comunità. La vicenda si collega a un presunto comportamento molesto da parte del nonno del bambino nei confronti dei consuoceri, motivo che potrebbe portare a un'azione legale. La tragedia ha lasciato un segno profondo tra i parenti delle vittime, che continuano a fare i conti con il dolore.

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Rimini, 7 maggio 2026 – Due vite spezzate. Due famiglie distrutte. Ma un unico dolore che non se ne è mai andato via dal cuore dei familiari di Graziana Helga Todaro e Manuel Ugolini. La mamma 40enne e il figlio di sei anni che persero la vita il 5 luglio 2024 in via delle Piante alle Celle, da dove la donna si era gettata dal tetto del condominio in cui vivevano i genitori, con il figlio in braccio. Un volo di cinque piani nel vuoto che non lasciò scampo a Graziana Helga, 40 anni, e al piccolo Manuel, squarciando con un fendente di dolore il cuore dell’intera comunità riminese. Indagine per atti persecutori Una tragedia, quella di via delle...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mamma si gettò col figlio Manuel: “Il nonno del bambino perseguita i consuoceri”. Ora rischia il processo Notizie correlate La mamma si gettò dal tetto tenendo in braccio il figlio, il nonno paterno accusato di stalking dai famigliari della donnaLa tragedia si era consumata la mattina del 5 luglio 2024 quando Graziana Elga Todaro, 40 anni, era salita sul tetto del condominio di via delle... Mamma e figlia uccise, si rischia il blocco del processo: “Isolamento ha devastato cervello di Kaufmann”Nell'udienza del 9 marzo il giudice dovrà decidere se sospendere per alcuni mesi il processo nei confronti di Francis Kaufmann, accusato di aver... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Mattino Cinque: Tragedia di Crans Montana, la polemica sulle spese mediche Video; Si getta dal balcone con i figli a Catanzaro. Il medico del Gaslini: Bimba sopravvissuta è sveglia e interagisce; Studio Aperto: 50 anni fa il terremoto del Friuli Video; Studio Aperto: Casteldaccia, strage senza giustizia Video. Mamma e figli di 14 e 16 anni scomparsi da Piacenza La donna si era appena licenziata e aveva chiesto tutte le sue spettanze al datore di lavoro, cosa è emerso sulla vicenda - facebook.com facebook #Valditara Mamma mia, ministro "dell'istruzione e del merito". Senza parole. x.com