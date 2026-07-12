Una forte ondata di maltempo ha colpito il Mantovano nella serata dell’11 luglio, con vento e chicchi di grandine grandi come noci. La pioggia intensa ha causato l’annullamento del concerto dei Jethro Tull in piazza Sordello, previsto come parte del Mantova Summer Festival. La manifestazione è stata interrotta prima dell’inizio dello spettacolo. La piazza è rimasta vuota e deserta, senza la presenza del pubblico previsto.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Mantovano nella serata dell’11 luglio, provocando l’annullamento di uno degli eventi più attesi dell'estate: il concerto della storica band rock progressive Jethro Tull, previsto in piazza Sordello nell’ambito del Mantova Summer Festival. Intorno alle 21 un intenso temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, pioggia e in alcune zone anche grandine, ha reso impossibile lo svolgimento dello spettacolo, cancellato per motivi di sicurezza. Gli organizzatori hanno annunciato che nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità per il rimborso dei biglietti. Il maltempo ha provocato numerosi disagi in città e in gran parte della provincia. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Mantova, vento e chicchi di grandine grandi come noci: annullato il concerto dei Jethro Tull in piazza Sordello

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Maltempo e GRANDINE enorme: Veneto, Lombardia e Lazio colpiti!

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