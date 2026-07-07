Domani sera alle 21, i Jethro Tull si esibiranno all’arena Gigli di Porto Recanati. La band, nota per il suo stile prog, salirà sul palco per un concerto che vede protagonista la formazione guidata da Ian Anderson. L’evento è programmato per questa sera, con ingresso aperto al pubblico. Non sono stati comunicati dettagli sul setlist o eventuali altre attività collegate.

Jethro Tull (nella foto), la leggendaria prog band guidata da Ian Anderson, sarà protagonista del concerto di domani, alle 21, sul palco dell’ arena Gigli di Porto Recanati. Lo spettacolo è organizzato da Best Eventi, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Questa tappa rientra nel " Curiosity Tour " e vedrà i Jethro Tull presentare i brani del nuovo album " Curious Ruminant ". Un lavoro che è composto da nove brani di lunghezza variabile, da due minuti e mezzo a quasi diciassette minuti. Tra i musicisti figurano l’ex tastierista Andrew Giddings e il batterista James Duncan, oltre agli attuali membri della band David Goodier, John O’Hara, Scott Hammond e, al suo debutto discografico con il gruppo, il chitarrista Jack Clark. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Jethro Tull in concerto all’arena Gigli

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