Dal 2019, la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna ha avviato un progetto di restauro di numerosi manoscritti. Ora, alcuni di questi documenti sono disponibili online e sono accessibili anche presso un istituto a Paderno. L’intervento ha coinvolto materiali di varia natura, con l’obiettivo di conservare e rendere fruibili i testi. La consultazione può avvenire sia digitalmente, tramite piattaforme dedicate, sia di persona presso la sede di Paderno.

Dal 2019 la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna si è impegnata in una importante opera di restauro di buona parte dei documenti, delle fotografie e dei ritratti, affiancati dalla descrizione e dalla parziale digitalizzazione dell’ archivio di Arnaldo Mussolini (fratello del duce) e famiglia Teodorani, presente nel suo studio a Paderno di Mercato Saraceno. Grazie ai fondi erogati dalla Direzione generale Archivi e dal Ministero della Cultura. "I lavori – spiega la Soprintendenza – sono in via di conclusione e restituiranno al territorio di Mercato Saraceno e a tutta la comunità scientifica questo patrimonio culturale, che verrà pubblicamente presentato nel prossimo autunno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manoscritti restaurati di Mussolini consultabili online e a Paderno

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