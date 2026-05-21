Modena i carabinieri sequestrano i manoscritti in arabo di El Koudri

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno proceduto al sequestro di diversi manoscritti in arabo trovati nell’abitazione di Samil El Koudri, il trentunenne che sabato scorso ha investito una folla nel centro di Modena. Tra il materiale confiscato ci sono fogli manoscritti scritti in lingua araba, che sono stati sottoposti ad analisi. La vicenda ha suscitato attenzione in città, mentre le autorità continuano a indagare sulle motivazioni e sui possibili collegamenti dell’episodio.

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