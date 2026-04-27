Magliette gialle si scaldano i motori per i progetti estivi di volontariato | online consultabili i laboratori in calendario

A Ravenna si avvicinano i progetti estivi di volontariato, con le magliette gialle che preparano i partecipanti ai laboratori in programma. Per l’estate 2026, torna “Lavori in Comune”, un’iniziativa rivolta a giovani tra i 14 e i 19 anni, promossa dall’amministrazione comunale. I dettagli dei laboratori sono già disponibili online, permettendo ai ragazzi di consultare le attività previste per i mesi più caldi dell’anno.

Anche per l'estate 2026, a Ravenna torna “Lavori in Comune”, il progetto di volontariato e cittadinanza attiva rivolto alle ragazze e ai ragazzi dai 14 ai 19 anni, promosso dal Comune di Ravenna. La finalità del progetto è quella di offrire ai giovani l’opportunità di dedicare parte del loro.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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