maneggiarec on cura le fonti dei cronisti

Un giornalista ha affermato di occuparsi delle fonti dei colleghi senza voler insegnare il mestiere. Ha precisato di non essere un giornalista di inchiesta e di non aver mai svolto quel tipo di lavoro, affermando di conoscere poco questa attività. La dichiarazione è stata pubblicata in un contesto in cui si discuteva di ruoli e competenze nel giornalismo, senza ulteriori dettagli su eventi specifici o implicazioni legali.

Lungi da me pretendere di insegnare ad altri colleghi il mestiere del giornalista (fossero anche coloro che spesso pretendono di insegnarlo a me). Soprattutto non potrei insegnare quello del giornalista di inchiesta, lavoro che non ho mai fatto e che dunque conosco poco. Però i due casi abbastanza straordinari di rapporti problematici oppure oscuri con le fonti, che hanno coinvolto di recente cronisti esperti e sperimentati, l’indagine del “Fatto” sull’adozione di Nicole Minetti basata sulle dichiarazioni di una massaggiatrice uruguaiana poi sparita nel nulla, e l’assidua frequentazione professionale e amicale di Sigfrido Ranucci con l’uomo accusato di avergli messo una bomba sotto casa, mi hanno fatto riandare con la memoria agli insegnamenti ricevuti dei miei maestri, cronisti di rango, agli esordi della mia carriera. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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