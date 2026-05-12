Delitto di Garlasco Andrea Sempio a Roma | l’assedio dei cronisti
A Roma, Andrea Sempio si trova presso il laboratorio Genomica per una perizia psicologica. È coinvolto nell’indagine sul delitto di Garlasco, legato al caso di Chiara Poggi. La sua presenza si inserisce nelle ultime fasi delle indagini, che vedono anche un incremento di attenzione da parte dei giornalisti. Sempio è stato chiamato a sottoporsi alla valutazione come parte di un nuovo filone investigativo.
Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, è a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica nel laboratorio Genomica, nell’ambito del nuovo sviluppo investigativo sul delitto di Chiara Poggi. Sempre nel laboratorio di via Arduino 38, Sempio incontrerà il suo pool difensivo per mettere a punto la strategia alla luce delle contestazioni emerse dall’inchiesta coordinata dalla Procura di Pavia, secondo cui sarebbe lui l’autore dell’omicidio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026
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Tg3. . La nuova inchiesta sul delitto di #Garlasco. Oggi Andrea #Sempio, unico indagato del delitto di Chiara #Poggi, è a Roma, convocato in un laboratorio di analisi genetiche per sottoporsi alla perizia personologica disposta nell'ambito del nuovo fascicolo d facebook
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La raccolta completa delle sentenze sul delitto di Garlasco (2009–2015) reddit
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