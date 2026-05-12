Garlasco Andrea Sempio a Roma | l' assedio dei cronisti

A Roma, Andrea Sempio, coinvolto nell’indagine sul delitto di Garlasco, si trova nel laboratorio di Genomica per una perizia psicologica richiesta nel corso delle indagini. La presenza di Sempio a Roma ha attirato l’attenzione dei giornalisti, con numerosi cronisti che si sono radunati davanti alla struttura. La sua comparsa nel capoluogo si inserisce nel quadro delle ultime novità emerse nel procedimento giudiziario.

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, è a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica nel laboratorio Genomica, nell’ambito del nuovo sviluppo investigativo sul delitto di Chiara Poggi. Sempre nel laboratorio di via Arduino 38, Sempio incontrerà il suo pool difensivo per mettere a punto la strategia alla luce delle contestazioni emerse dall’inchiesta coordinata dalla Procura di Pavia, secondo cui sarebbe lui l’autore dell’omicidio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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