Paolo Maldini è stato scelto come nuovo dirigente, rappresentando sia simbolo che figura di continuità. La sua nomina è stata ufficializzata, segnando l'inizio di una nuova fase. Ora, si punta a trovare un allenatore di livello superiore, come fanno altre grandi squadre europee. La strategia prevede di rafforzare la rosa con un tecnico di spessore, in modo da competere ai massimi livelli. La decisione di Maldini ha aperto una nuova prospettiva per la società.

La sfida è cominciata, ed è cominciata bene. Paolo Maldini è simbolo e sostanza, storia e sguardo verso il futuro, immagine e idee. Non è una bandiera e non è un dirigente: è tutt’e due le cose. Non sappiamo ovviamente se compirà l’impresa di rilanciare il calcio italiano facendolo tornare lassù dove si è arrampicato giusto vent’anni fa, ma era difficile, forse impossibile trovare uno più adatto per provare a ricostruire. Se ci riuscirà o meno, non dipenderà soltanto da lui: adesso che gli è stato affidato il destino delle nostre nazionali e del nostro movimento, sarà fondamentale non abbandonarlo a se stesso, non lasciarlo solo, non pensare ciascuno ai propri interessi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maldini scelta giusta, ma ora facciamo come i tedeschi: ci serve un top sulla panchina

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