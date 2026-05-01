La storica libreria ha chiuso definitivamente, lasciando le vetrine vuote e gli scaffali quasi vuoti. Gli scatoloni si trovano vicino alla cassa e le bancarelle, che richiamavano il passato itinerante, sono state rimosse. L’attività ha concluso con un record di scontrini, mentre la farmacia locale ha annunciato un ampliamento, definendolo una scelta difficile ma necessaria.

Le vetrine vuote, gli scaffali ormai con una manciata di libri e gli scatoloni vicino alla cassa. Fuori anche le bancarelle – vestigia del passato nomade e itinerante da librai della Lunigiana – sono state "svaligiate". La Libreria Tarantola ha ormai esaurito la sua attività, dopo 167 anni di lavoro e 85 anni di insegna al Rondò. Giorgio Tarantola i conti li aveva fatti bene. Già settimana scorsa, quando venerdì ha affidato a Facebook l’annuncio della chiusura, aveva confessato: "Oggi abbiamo battuto oltre mille scontrini. Per mercoledì avremo finito tutti i libri e giovedì potremo definitivamente spegnere le luci". Per giorni, per arrivare alla cassa, si è dovuta fare la fila.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fine della libreria storica. Addio con scontrini record. Ora la farmacia si allarga: "Scelta difficile, ma giusta"

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