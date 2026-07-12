Mal di schiena e urine con bolle in superficie Non credo che i miei sintomi siano stati presi sul serio e velocemente La mia storia è per sensibilizzare su cure e supporto | parla Callum Renton

Un giovane ha riferito di aver sofferto per dieci mesi di mal di schiena, stanchezza cronica e infezioni urinarie ricorrenti. Nonostante i sintomi, i medici avrebbero minimizzato il problema, ritenendo che si trattasse di un caso comune legato all’età. Il paziente ha anche segnalato urine con bolle in superficie e disagio persistente, criticando la mancanza di attenzione e diagnosi tempestiva. La sua testimonianza mira a sensibilizzare su eventuali difficoltà nel ricevere cure adeguate.

Mal di schiena, stanchezza cronica e infezioni urinarie a ripetizione. Per dieci mesi i medici hanno liquidato tutto come “uno di quei casi”, solo perché il paziente aveva vent’anni. Oggi Callum Renton aspetta un trapianto di rene, come racconta il Daily Mail. “Cerco di godermi la vita e di andare avanti, ma è come vivere in un’eterna sala d’attesa – racconta Renton – Mi stanco facilmente e non posso fare programmi a lungo termine, perché per metà settimana devo restare vicino all’ospedale per la dialisi. Non credo che i miei sintomi siano stati presi sul serio velocemente come avrebbero dovuto. Racconto la mia storia perché chiunque abbia questi sintomi possa ricevere il supporto, gli esami e la diagnosi di cui ha bisogno il prima possibile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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