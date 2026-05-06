Mal di schiena a parma esperti a confronto | nuove cure e percorsi più efficaci per i pazienti

Da parmatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma si sono incontrati esperti per discutere delle ultime novità nel trattamento del mal di schiena. Il dolore alla schiena è considerato una problematica diffusa, con oltre 8 milioni di italiani affetti da forme croniche e più della metà della popolazione che ha sperimentato almeno una volta il problema. Durante l'incontro sono stati presentati nuovi approcci terapeutici e percorsi più efficaci per i pazienti.

Il dolore alla schiena rappresenta una vera emergenza sanitaria e sociale: in Italia colpisce oltre 8 milioni di persone in forma cronica e interessa più di un cittadino su due almeno una volta nella vita. Applicando questi dati al territorio, si stima che anche tra Parma e provincia siano oltre.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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