Durante il Maggio Musicale, l’opera “Il barbiere di Siviglia” è stata rappresentata all’aperto nella Cavea, ricevendo numerosi applausi. Diversi direttori e cast si sono alternati nelle varie rappresentazioni, sia in teatro che all’aperto. La produzione ha visto un cambio di conduzione musicale e interpreti tra le diverse date. La rappresentazione è stata molto commentata dal pubblico, che ha espresso entusiasmo per l’allestimento e l’esecuzione.

Molti direttori e molti cast si sono avvicendati da allora nelle molte riprese all’aperto e in teatro e sicuramente la scelta del direttore e dei protagonisti per l’edizione 2026 si è rivelata azzeccata: Riccardo Bisatti, appena ventiseienne, ha la sicurezza di un direttore navigato; conosce del resto tanto l’Orchestra e il Coro del Maggio quanto la Cavea, dove ha diretto proprio Il barbiere di Siviglia due anni fa. La sua direzione brillante e vivace, ma anche precisissima e molto accurata è la prima cosa che un orecchio allenato capta e apprezza. Solo due le repliche, martedì 14 e sabato 18 luglio, sempre alle 21; biglietti in vendita anche direttamente sul sito del Maggio Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maggio Musicale: «Il barbiere di Siviglia» applauditissimo all’aperto nella Cavea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maggio Musicale Fiorentino, al via la stagione estiva con il Barbiere di Siviglia

Leggi anche: Il Barbiere di Siviglia. Il Maggio apre la Cavea. Parte la stagione estiva

Temi più discussi: Maggio Musicale Fiorentino, al via la stagione estiva con il Barbiere di Siviglia; Firenze, Teatro del Maggio: in Cavea, dall’11 al 18 luglio 2026, torna Il barbiere di Siviglia; Firenze, Maggio Musicale: Il barbiere di Siviglia all’aperto in cavea; Stagione estiva 2026: Il barbiere di Siviglia, in cavea, dall'11 luglio.

Torna questa sera nella Cavea del Maggio Musicale Fiorentino il Barbiere di Siviglia nell'ormai celebre produzione di #DamianoMichieletto. 11, 14 e 18 luglio ph. Michele Monasta x.com

'Il barbiere di Siviglia' conquista la Cavea, trionfo di applausi per il Rossini del MaggioPubblico entusiasta per l'allestimento firmato Damiano Michieletto. Brillano il giovane direttore Riccardo Bisatti e un cast affiatato in una serata di grande teatro ... adnkronos.com

Firenze, Maggio Musicale: Il barbiere di Siviglia all’aperto in caveaAlla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio c'è Riccardo Bisatti; Il cast è composto da Marco Ciaponi, nei panni del Conte di Almaviva, innamorato della bella Rosina, interpretata da Alexandra Met ... firenzepost.it